Don Matteo 13, terza puntata stasera su Rai1: le anticipazioni

Don Matteo 13 torna stasera su Rai1 alle 21:25 con il terzo appuntamento, l'ultimo prima dell'arrivo di Raoul Bova.

Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Francesco Vicario, Riccardo Donna e Luca Brignone, la nuova stagione farà compagnia al pubblico per altre 7 serate.

Le anticipazioni della terza puntata ci portano a Spoleto durante la finale di un torneo di scacchi: ma Olga Valon, la giovane campionessa, scompare subito dopo la finale e qualcuno potrebbe averle fatto del male. È un duro colpo per Natalina, che è molto legata alla ragazza: proprio lei, infatti, aveva adottato Olga a distanza e l'aveva fatta venire in Italia anni prima. E mentre Federico è costretto a fare i conti con un segreto nel passato di Greta, Marco deve scendere a patti con una rinnovata consapevolezza: è ancora innamorato di Anna e vuole fare il possibile per riconquistarla.

Sono passati venti anni e oltre 250 puntate dal primo episodio e la fiction Don Matteo ha raccontato uno spaccato dell'Italia, dai problemi degli adolescenti, al loro rapporto con i genitori, al mondo degli adulti in generale, dando sempre una chiave per affrontare frontalmente la vita, ma sempre in modo positivo ed equilibrato. Così come accade in questa nuova stagione, in cui don Matteo accoglie in canonica Federico, un diciassettenne con un difficile passato alle spalle. E in cui fa il suo ingresso in scena don Massimo, interpretato da Raoul Bova, in arrivo più avanti, quando Terence Hill gli passerà idealmente il testimone, come ha raccontato lo stesso attore romano nella nostra intervista.