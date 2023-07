Domina 2: il trailer della seconda stagione della serie Sky

Gli intrighi dell'Antica Roma stanno tornando in Domina 2, nuova stagione della serie tv di cui Sky ha diffuso il trailer ufficiale e le prime foto di scena.

I nuovi episodi del dramma epico continueranno a raccontare, per la prima volta dal punto di vista delle donne, le lotte per il potere durante il principato del celebre Cesare Augusto, primo imperatore romano.

La seconda stagione di Domina andrà in onda dall'8 settembre 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie è ambientata durante uno dei periodi più interessanti della storia romana e segue la straordinaria ascesa al potere di Livia Drusilla, terza moglie di Cesare Augusto, interpretata da Kasia Smutniak.

Nella prima stagione Livia Drusilla è tornata a Roma dopo dieci anni di esilio, determinata a riconquistare tutto ciò che le era stato rubato. In otto nuovi episodi, la seconda stagione di Domina riprende il racconto con l'erede dell'importante famiglia dei Claudii ormai a capo di un impero frammentato e di una dinastia disfunzionale.

La seconda stagione riprende nel 19 a.C., quando Gaio e Livia ritornano a Roma dopo tre anni nelle Province Orientali. Dopo l'uccisione di Marcello nella prima stagione, Livia ha lavorato per riparare il matrimonio da cui dipendono tutto il suo potere e la sua ambizione, ma si ritroverà ad affrontare minacce vecchie e nuove. Gaio e Livia sono scioccati nel trovare la loro città in rivolta e i figli di Livia in aperta ribellione. Undici turbolenti anni, sesso, omicidi, tradimenti e lotte per il potere, che culmineranno nell'assassinio di Druso e la scoperta da parte di Livia della terribile verità dietro di esso. Per tutta la stagione Livia sarà costretta a combattere più duramente che mai per adempiere al sacro giuramento fatto al padre, ripristinare la Repubblica e la democrazia a Roma. Avrà bisogno di tutta la sua intelligenza, ambizione e astuzia per navigare nei sempre più agitati mari della politica romana. Avrà sempre più sangue sulle mani, lotterà contro la corruzione della sua anima e affronterà una terribile scelta finale tra potere e vendetta. Sarà in grado di ottenere entrambi?

Kasia Smutniak guida un grande cast internazionale formato, fra gli altri, da Matthew McNulty nel ruolo di Gaio, l'imperatore Augusto, Claire Forlani nei panni di Ottavia, la sorella di Gaio; Christine Bottomley è Scribonia, seconda moglie di Gaio e nemica mortale di Livia; Ben Batt veste i panni di Agrippa, amico d'infanzia di Gaio, poi generale e successivamente console.

La serie è creata da Simon Burke, produttori esecutivi sono Simon Burke, Lucy Bedford, Muirinn Lane Kelly e Carmel Maloney.