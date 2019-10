Domenica In: tra gli ospiti di oggi Fabio Rovazzi, Mika e Ronn Moss

Domenica In e Mara Venier tornano oggi su Rai1 alle 14.00 in punto con una nuova puntata e con tanti ospiti, tra cui Fabio Rovazzi, Mika e Ronn Moss.

Domenica In torna oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti e con l'insostituibile conduzione di Mara Venier, che darà il benvenuto in studio anche a Fabio Rovazzi, Mika e Ronn Moss.

Grande attesa per l'arrivo nel salotto di Mara Venier del cantante e showman Mika che, oltre ad essere intervistato sulla sua vita e la sua carriera, si esibirà cantando due dei suoi maggiori successi: "Stardust" e "Tomorrow". Ronn Moss, il celebre Ridge Forrester di Beautiful, in Italia per una serie di concerti live, canterà accompagnato al pianoforte due celebri cover: "Angel" di Robbie Williams e "Un'avventura" di Lucio Battisti.

Presente anche Fabio Rovazzi che si racconterà a Mara Venier attraverso una serie di filmati, nei quali si rivedranno e ascolteranno alcuni dei suoi maggiori successi musicali, che gli sono valsi milioni di visualizzazioni sui social e ben 14 dischi di platino.

Will Smith e Fabio Rovazzi nella stessa camera d'albergo per errore: il video è virale

Locandina di Il paradiso delle signore

In studio anche Flavio Insinna e Valeria Fabrizi, protagonisti del nuovo film di Fausto Brizzi, in uscita nei cinema il 17 ottobre. Spazio ai ricordi con le indimenticabili "Signorine Buonasera". In studio, Maria Giovanna Elmi, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e Mariolina Cannuli.

Torna da lunedì su Rai1 Il paradiso delle signore e per gli appassionati di questa fortunata serie televisiva arriveranno a "Domenica In" i due attori Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni. È previsto in chiusura un collegamento dal Foro Italico di Roma per la 9° edizione di "Tennis & Friends", che avrà come protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.