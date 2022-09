Domenica In, Mara Venier contro uno del pubblico: “Stiamo lavorando”

Il ritorno di Domenica In è coinciso con il primo sbotto di Mara Venier che, in diretta, ha zittito bruscamente uno spettatore che stava seguendo lo show in platea. In quel momento la conduttrice stava intervistando l'attore Claudio Santamaria e la giornalista Francesca Barra.

Momento di grande imbarazzo negli studi di Domenica In, proprio nel giorno di esordio della nuova stagione del programma, condotta per la 14esima volta da Mara Venier che così ha superato Pippo Baudo, il 'Totem' dell'azienda di Viale Mazzini ha condotto il programma'solo' 13 volte.

Ieri nello studio della RAI erano ospiti l'attore Claudio Santamaria e la giornalista Francesca Barra, i due hanno iniziato una relazione nel 2017 e si sono sposati nello stesso anno negli Stati Uniti e poi il 21 luglio 2018 a Policoro, in provincia di Matera. Dalla loro unione è nata una bambina. Durante l'intervista qualcuno del pubblico ha infastidito la diretta e Mara Venier lo ha zittito con un perentorio: "Scusi, scusi, scusi stiamo lavorando". Subito dopo ha continuato ad interagire con i soui ospiti.

Parlando del suo record, ad inizio trasmissione, Mara Venier ha detto "Devo ringraziare il pubblico che per tutti questi anni mi ha riempita di amore e affetto, seguendo sempre le mie Domenica In, sono felicissima di essere qui anche quest'anno".