Dolph Lundgren coi bigodini nella prima foto del film di Natale Pups Alone

Pups Alone: Dolph Lundgren coi bigodini nella prima foto del film

Dal mercato della Berlinale arriva la prima irresistibile foto di Dolph Lundgren in versione domestica e natalizia con tanto di bigodini in testa nella commedia Pups Alone.

Nel film lo statuario action man danese interpreta Victor VonManure, l'odioso vicino di casa dell'inventore di un collare per cani che traduce in parole i pensieri canini. Quando Victor assume due ladri inetti per rubare l'invenzione mentre l'inventore è via per una gita sciistica aziendale, i cani del vicinato scoprono il piano e uniscono le forze per creare una casa degli orrori e fermare gli aspiranti ladri.

Nel cast di Pups Alone, versione canina di Mamma, ho perso l'aereo viste le premesse, troviamo anche Jennifer Love Hewitt, Rob Schneider, Keith David , Nicholas Turturro ed Eric Roberts. La pellicola, diretta da Alex Merkin, è tratta da uno spettacolo teatrale firmato da Brandon Burrows e Jason Gruich.

