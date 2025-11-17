Dolly Parton conquista il suo primo Oscar umanitario: il commovente messaggio per i Governors Awards

La superstar della musica country Dolly Parton è stata insignita del Jean Hersholt Humanitarian Award, e ha accettato il premio tramite un messaggio video.

La musicista è apparsa in un video per i Governors Awards per accettare la statuetta che certifica il suo impegno filantropico. Si tratta del suo primo Oscar, dopo due candidature per la miglior canzone.

Dolly Parton accetta il premio umanitario dell'Academy

"Sono cresciuta in una casa con 12 bambini" ha dichiarato Parton "Questo, da solo, ti insegna quanto sia importante condividere. Non fraintendetemi, non avevamo molto da condividere. Ma mia mamma e mio papà mi hanno mostrato con l'esempio che più dai, più benedizioni arrivano sulla tua strada".

Dolly Parton sul palco

La contante prosegue: "Ho cercato per tutta la vita di seguire il loro esempio e sono stata benedetta più di quanto avessi mai sognato possibile. Come questo premio stasera, il Jean Hersholt Humanitarian Award dell'Academy of Motion Picture, Arts and Sciences. È un onore essere anche solo considerata... Non prendo alla leggera questo genere di cose" ha proseguito Parton "Mi spinge a inventare nuovi modi per aiutare a sollevare le persone. Non è questo ciò per cui siamo qui? Quindi, dal mio cuore al vostro, vi ringrazio sinceramente".

L'annuncio del premio Oscar a Dolly Parton

La statuetta è stata presentata da Lily Tomlin, star nonché carissima amica di Parton, nel corso della 16ma edizione dei Governors Awards che hanno premiato con l'Oscar onorario Tom Cruise, Debbie Allen e Wynn Thomas.

L'Academy ha dichiarato: "Dolly Parton incarna lo spirito del Jean Hersholt Humanitarian Award attraverso la sua incrollabile dedizione agli sforzi caritatevoli".

La star era stata nominata agli Oscar due volte, entrambe per la Miglior Canzone Originale, nel 1980 e nel 2005. Oltre alla carriera musicale, Dolly Parton ha fondato nel 1988 la Dollywood Foundation per sostenere l'educazione dei bambini della sua contea in Tennessee e nel 1995 ha lanciato la Imagination Library, che ha donato 285 milioni di libri ai bambini sotto i 5 anni.