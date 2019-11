Dolittle, Robert Downey Jr. nel primo tv spot del film

Dolittle, ecco Robert Downey Jr. pronto a salpare per un viaggio pericoloso nel primo tv spot del film in uscita il prossimo gennaio.

Dolittle. Robert Downey Jr. è l'enigmatico Dottor John Dolittle nel primo spot per la televisione della pellicola diretta da Stephen Gaghan. Il film, distribuito da Universal Pictures, in uscita il 30 gennaio nelle sale italiane.

Giraffe, scimmie, uccelli, orsi polari e tigri particolarmente affamate si fanno strada nel filmato che trovate anche qui in testa alla notizia, dove il Dr. Dolittle è pronto per salpare alla volta di un "viaggio pericoloso", come sostiene lui stesso.

Proprio come nel materiale cartaceo d'ispirazione ideato da Hugh Lofting, quest'ultimo adattamento cinematografico delle avventure con protagonista il Dottor Dolittle si svolge dunque nell'Inghilterra vittoriana, contrariamente a quanto invece accadeva nei film anni '90/2000 con Eddie Murphy.

Qui il Dottore, che preferisce la compagnia degli animali a quella umana, si è rintanato in una fantomatica torre d'avorio che spera lo separi da tutto e tutti (eccetto suddetti animali) a seguito della morte della moglie. Ma la malattia della Regina (Jessie Buckley) lo costringerà a partire in missione per trovare una cura. Al suo fianco, un giovane assistente (Harry Collett) e una schiera di improbabili compagni di viaggio.

Nello stellare cast di Dolittle troveremo anche Emma Thompson, Tom Holland, già co-star di Robert Downey jr. nei film Marvel, quindi Ralph Fiennes, John Cena, Michael Sheen, Selena Gomez, Rami Malek e Octavia Spencer.