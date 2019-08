Dolemite Is My Name: il trailer del film Netflix con Eddie Murphy

Il film Netflix Dolemite Is My Name, con protagonista Eddie Murphy, verrà presentato al Festival di Toronto, ecco il trailer!

Dolemite Is My Name, di cui Netflix ha diffuso il trailer, avrà come protagonista Eddie Murphy e verrà presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival.

Il video mostra Rudy Ray Moore creare il personaggio chiamato Dolemite e tentare di ottenere successo nel mondo della commedia, ritrovandosi però alle prese con qualche difficoltà.

Il protagonista si sente dire che non sempre i sogni diventano realtà, ma decide di reagire e cercare di sfondare nel settore cinematografico, dando vita a film che uniscono diversi generi e creando qualcosa di davvero unico.

Dolemite Is My Name, prodotto da Netflix, racconterà la storia di Rudy Ray Moore, la star dei film Dolemite.

La regia è di Craig Brewer, mentre la sceneggiatura è firmata da Scott Alexander e Larry Karaszewski, già autori di Big Eyes ed Ed Wood.

Moore ha lavorato in un negozio di dischi, negli anni '70, a Hollywood e proprio lì ha iniziato a sentire delle storie oscene di un criminale e truffatore chiamato Dolemite, iniziando a esibirsi nei club interpretando quel personaggio e incidendo dei dischi, diventati dei veri successi, in cui univa umorismo a stereotipi e battute. I guadagni gli hanno quindi permesso di finanziare il film Dolemite, seguito poi da tre sequel.

Il personaggio ha poi continuato negli anni a essere fonte di ispirazione per molte star della musica hip hop.