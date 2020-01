Dogman, stasera su Rai3 il film di Matteo Garrone

Va in onda stasera su Rai3 in Prima TV assoluta alle 21:30 Dogman, il film di Matteo Garrone con uno straordinario Marcello Fonte, ispirato ad uno dei delitti più brutali della cronaca nera italiana.

Dogman arriva stasera su Rai3 alle 21:30 in prima TV free. Un film drammatico, che ha regalato al protagonista, Marcello Fonte, il Premio per l'interpretazione maschile a Cannes 2018, basato su una storia vera.

Il film è ispirato all'omicidio del criminale e pugile dilettante Giancarlo Ricci, avvenuto nel 1988 a Roma per mano di Pietro De Negri, detto Er Canaro. Tosatore di cani, l'uomo commise un delitto di inaudita violenza uccidendo, torturando e seviziando per una notte intera l'ex pugile. Matteo Garrone, però, non ricostruisce qui soltanto i fatti: la sua volontà infatti è quella di esplorare l'orizzonte ristretto della periferia più squallida e malfamata.

“Matteo #Garrone racconta con grande umanità e forza emotiva la storia di un mite trascinato in un inferno.”#Dogman, con #MarcelloFonte, in prima visione assoluta, questa sera alle 21.30 su #Rai3. pic.twitter.com/BcN8Wi48Jk — Rai3 (@RaiTre) January 11, 2020

Dogman, presentato in anteprima al Festiva di Cannes del 2018, ha suscitato molte polemiche tra i familiari della vittima, ma è stato molto apprezzato dalla critica nazionale ed internazionale, ottenendo elogi, soprattutto per la sceneggiatura e le prove di Marcello Fonte ed Edoardo Pesce, da importanti testate come The Hollywood Reporter.

Dopo il riconoscimento a Cannes, Dogman ha ottenuto, tra gli altri, ben 9 David di Donatello e 8 Nastri d'Argento, oltre a tre riconoscimenti agli European Film Awards del 2018.