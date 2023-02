Doggy Style: il trailer del nuovo film con Will Ferrell e Jamie Foxx (VIDEO)

Universal Pictures International Italy ha appena diffuso il trailer ufficiale di Doggy Style, il nuovo film doppiato da star del calibro di Will Ferrell e Jamie Foxx. La pellicola, diretta da Josh Greenbaum, non è affatto il solito film sui cani a cui siamo abituati: si tratta di una commedia divertente vietata ai minori sulle complicazioni dell'amore, l'importanza delle grandi amicizie e gli inaspettati vantaggi di flirtare con un divano.

Quando Reggie (Will Ferrell), un Border Terrier innocente ed inesorabilmente ottimista, viene abbandonato dal suo spregevole padrone per le pericolose strade cittadine, Doug (Will Forte; The Last Man on Earth, Nebraska), Reggie è sicuro che il suo amato padrone non lo abbandonerebbe mai di proposito.

Ma quando Reggie si imbatte in Bug (il premio Oscar Jamie Foxx), un Boston Terrier logorroico e poco elegante, un randagio che ama la sua libertà e non crede nella bontà dei padroni, finalmente si rende conto di che spregevole uomo senza cuore sia Doug e di che amore tossico avesse per lui.

Determinato ad avere la sua vendetta, Reggie insieme a Bug e ai suoi amici - Maggie (Isla Fisher; Now You See Me, 2 Single a nozze), un intelligentissimo Pastore Australiano rimpiazzato dal suo padrone con un nuovo cucciolo, e Hunter (Randall Park; Finché forse non vi separi, Aquaman), un ansioso Alano stressato dal suo lavoro come animale da supporto emotivo - escogitano un piano e iniziano un'avventura epica per aiutare Reggie a ritrovare la via di casa... e a farla pagare a Doug mordendogli quell'estremità di sé stesso che più ama.

Doggy Style è prodotto dal fondatore e amministratore delegato di Picturestart Erik Feig (La ragazza più fortunata del mondo, Cha Cha Real Smooth), da Louis Leterrier (regista di Fast X, Scontro tra Titani), da Dan Perrault (Players, American Vandal) e da Phil Lord e Chris Miller (Spider-Man: Un nuovo universo, The Lego Movie 2: Una nuova avventura) e Lord Miller presidente di Film Aditya Sood (Sopravvissuto, Cocainorso).