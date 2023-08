Doggy Style, quei bravi randagi nel trailer della nuova commedia

Lucky Red ha pubblicato il trailer di Doggy Style, esilarante commedia con protagonista Doug (Will Forte), un uomo che odia pesantemente il proprio cane Reggie, e cerca in tutti i modi di abbandonarlo, nonostante l'amico sia convinto di avere il miglior padrone del mondo. Quando Doug riesce nel suo intento, Reggie si unisce ad una banda di randagi con un solo obiettivo: vendicarsi dell'uomo.

Doggy Style è vietato ai minori di 14 anni e uscirà nelle sale il prossimo 14 settembre.

Ecco la sinossi ufficiale:"Si dice che il cane sia il migliore amico dell'uomo, ma se l'uomo in questione fosse un vero bastardo? In questo caso, potrebbe essere il momento di una dolce vendetta, da cani. Quando Reggie (Will Ferrell), un Border Terrier innocente ed inesorabilmente ottimista, viene abbandonato dal suo spregevole padrone per le pericolose strade cittadine, Doug (Will Forte; The Last Man on Earth, Nebraska), Reggie è sicuro che il suo amato padrone non lo abbandonerebbe mai di proposito. Ma quando Reggie si imbatte in Bug (il premio Oscar® Jamie Foxx), un Boston Terrier logorroico e poco elegante, un randagio che ama la sua libertà e non crede nella bontà dei padroni, finalmente si rende conto di che spregevole uomo senza cuore sia Doug e di che amore tossico avesse per lui. Determinato ad avere la sua vendetta, Reggie insieme a Bug e ai suoi amici - Maggie (Isla Fisher; Now You See Me, 2 Single a nozze), un intelligentissimo Pastore Australiano rimpiazzato dal suo padrone con un nuovo cucciolo, e Hunter (Randall Park; Finché fors]e non vi separi, Aquaman), un ansioso Alano stressato dal suo lavoro come animale da supporto emotivo - escogitano un piano e iniziano un'avventura epica per aiutare Reggie a ritrovare la via di casa... e a farla pagare a Doug mordendogli quell'estremità di sé stesso che più ama (Indizio: non è il suo piede)"

Dagli stessi produttori di Cocainorso e Ted, Doggy Style è diretto da Josh Greenbaum e comprende nel cast Jamie Foxx, Will Ferrell, Will Forte, Isla Fisher e Randall Park.