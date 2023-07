Doctor Who: lo zerbino a forma di Tardis con frase “È più grande all’interno” è scontatissimo su Amazon

Lo zerbino a tema Doctor Who è su Amazon a un prezzo stracciato; non lasciatevi scappare l'occasione di recuperarlo a un prezzo del genere.

Su Amazon lo zerbino del Doctor Who a forma di Tardis con la frase "È più grande all'interno", è attualmente in sconto. Sul sito trovate questo gadget imperdibile a 24,63€, con uno sconto del 21% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box di seguito.

Acquistate anche voi uno zerbino unico nel suo genere, con la frase più iconica del Doctor Who, e applicatela alla vostra stessa abitazione come biglietto di benvenuto per gli eventuali visitatori. Stiamo parlando di un tappeto a pelo corto, resistente e grande circa 60 x 40 x 1.5 cm.

Lo zerbino del Doctor Who, oltre a essere un elemento di arredo eclettico e perfetto per i fan di sempre della serie, potrebbe anche trasformarsi nel regalo inatteso in un'occasione speciale.