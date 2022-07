Doctor Who: Russell T. Davies parla del possibile coinvolgimento di Ryan Gosling

Lo showrunner di Doctor Who, Russell T. Davies, ha commentato le ipotesi di un'apparizione di Ryan Gosling in Doctor Who.

La foto di Ryan Gosling mentre indossa una t-shirt che ritrae Ncuti Gatwa in versione Doctor Who ha scatenato le ipotesi dei fan della serie che sperano in un suo coinvolgimento in veste di guest star nei nuovi episodi.

Il quattordicesimo Dottore e la star canadese stanno recitando insieme nel film Barbie, ma per ora la loro collaborazione sembra fermarsi al film diretto da Greta Gerwig.

Il sostegno di Ryan Gosling al giovane Ncuti Gatwa, scelto da Russell T Davies come nuovo protagonista di Doctor Who, aveva fatto infatti sperare che l'interprete di Ken in Barbie fosse coinvolto in qualche modo anche nelle riprese della serie cult britannica.

Lo showrunner, al suo ritorno nell'universo del Signore del Tempo, ha però smentito ogni ipotesi e teoria dichiarando ai microfoni di The One Show: "Lasciatevelo dire... Se Ryan Gosling fosse in Doctor Who non sarei seduto qui. Sarei a Cardiff con il mio caro amico Ryan a berci qualcosa insieme".

Nonostante l'assenza di Ryan Gosling dal cast delle prossime puntate dello show cult, i fan possono già festeggiare la presenza di volti molto amati come quelli di David Tennant e Catherine Tate, che riprenderanno il ruolo del Dottore e della sua companion, e di Neil Patrick Harris che interpreterà un nuovo villain.