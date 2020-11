Doctor Who: Revolution of the Daleks, John Barrowman nel trailer dello speciale natalizio

BBC ha annunciato il ritorno di John Barrowman nel mondo di Doctor Who con il trailer di Revolution of the Dalkes, speciale natalizio della serie.

L'episodio natalizio di Doctor Who si intitolerà Revolution of the Daleks e nel breve trailer diffuso da BBC si può assistere al ritorno sul TARDIS di Captain Jack, il personaggio interpretato da John Barrowman. Il video, della durata di pochi secondi, mostra Harkness mentre ammette di aver sentito la mancanza dell'iconico suono emesso dal mezzo di trasporto.

Nella puntata inedita il Capitano Jack sarà a disposizione per aiutare i protagonisti di Doctor Who dopo la scoperta di un progetto disturbante che coinvolge uno dei nemici più temuti e pericolosi del Dottore, i Dalek. Con il tredicesimo Dottore imprigionato in un carcere nello spazio il personaggio interpretato da John Barrowman dovrà aiutare a salvare la Terra.

Doctor Who; John Barrowman sul set di Revolution of the Daleks

L'attore ha dichiarato che indossare il cappotto di Jack e ritornare sul set di Doctor Who è stato come "Tornare a casa. Interpretare il Capitano Jack è sempre elettrizzante, è un personaggio che amo molto e ha cambiato la mia vita. So inoltre che i fan lo amano quanto me, rendendo il suo ritorno ancora più dolce. Spero che tutti apprezzino l'eroica avventura di Jack con Tredici".

Il produttore e showrunner Chris Chibnall ha aggiunto che ogni speciale della serie offre qualcosa di veramente speciale ai fan e il ritorno di John Barrowman permette di dare vita a un episodio epico ed emozionante della durata di un film: "Se c'è qualcuno in grado di spazzare via la spazzatura del 2020 si tratta di Captain Jack! Dalek state attenti!".