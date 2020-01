Doctor Who: la serie ha introdotto il primo Dottore di colore

La dodicesima stagione di Doctor Who ha scritto una pagina importante nella storia della serie cult introducendo il primo Dottore di colore durante l'episodio intitolato Fugitive of the Judoon.

La notizia, ovviamente, contiene delle importanti anticipazioni , non proseguite se non volete anticipazioni!

La puntata ha mostrato un nuovo personaggio chiamato Ruth Clayton, interpretato dall'attrice Jo Martin. Fugitive of the Judoon svela quindi successivamente che Ruth in realtà non è una persona vera, ma è lo stesso Signore del Tempo in una versione inedita mai vista prima sul piccolo schermo. L'espediente narrativo ideato dallo showrunner Chris Chibnall, alla guida di Doctor Who da due anni, era già stato utilizzato per mostrare per la prima volta il Dottore interpretato da John Hurt in occasione dello speciale realizzato per il cinquantesimo anniversario dello show cult britannico.

La protagonista Jodie Whittaker è stata la prima attrice a ottenere l'iconico ruolo nel franchise. La nuova rivelazione, tuttavia, la rende a livello cronologico la seconda rigenerazione al femminile, mentre si tratta dalla prima versione di colore.