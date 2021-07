Doctor Who: Jodie Whittaker e Chris Chibnall annunciano il loro addio alla serie

Doctor Who dovrà fare i conti con l'addio della sua protagonista e dello showrunner: Jodie Whittaker e Chris Chibnall hanno infatti confermato la loro decisione di concludere la propria esperienza legata alla serie cult britannica.

Il passaggio di testimone avverrà nel 2022 con un'avventura del Dottore suddivisa in tre episodi speciali.

Doctor Who: Jodie Whittaker nella dodicesima stagione

La tredicesima stagione di Doctor Who sarà quindi l'ultima ad avere Jodie Whittaker nell'iconico ruolo del Signore del tempo.

L'attrice ha dichiarato: "Il mio cuore è così pieno di amore per questo show, per il team che l'ha realizzato, per i fan che l'hanno visto e per ciò che lo ha portato nella mia vita. Non posso ringraziare Chris Chibnall abbastanza per essersi fidato di me nell'affidarmi le sue storie incredibili. Sapevamo che volevamo cavalcare l'onda fianco a fianco e passare insieme il testimone". Jodie ha inoltre ricordato: "Non penso sarò mai in grado di esprimere cosa mi ha dato questo ruolo. Porterò il Dottore e le lezioni che ho imparato per sempre. So che il cambiamento può essere spaventoso e nessuno di noi sa cosa c'è lì fuori. Ed è per questo che continuiamo a cercare. A viaggiare, si spera. L'universo vi sorprenderà. Costantemente".

Lo showrunner, annunciando la sua scelta, ha rivelato: "Io e Jodie avevamo fatto il patto 'tre stagioni e poi basta' tra di noi all'inizio di questa esperienza unica nella vita. Quindi ora che il nostro turno è finito stiamo riconsegnando le chiavi del TARDIS". Chibnall ha lodato l'incredibile talento di Jodie, che è stata per tutti una fonte di ispirazione nell'affrontare la responsabilità di essere la prima donna protagonista di Doctor Who, sottolineando poi: "Sono così orgoglioso delle persone con cui abbiamo lavorato e delle storie che abbiamo raccontato. Terminare il nostro periodo nello show con uno speciale aggiuntivo, dopo che la pandemia ha cambiato e messo a rischio i nostri progetti dal punto di vista produttivo, è un bonus apprezzato. È grandioso che il climax della storia del Tredicesimo Dottore sarà al centro dei festeggiamenti del centenario della BBC. Auguro ai nostri successori, chiunque venga scelto da BBC e BBC Studios, tanto divertimento quanto il nostro".

La tredicesima stagione di Doctor Who sarà composta solo da otto episodi e racconterà un'unica storia.