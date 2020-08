Doctor Who: Christopher Eccleston sarà di nuovo il Nono Dottore

Doctor Who: Christopher Eccleston e Billie Piper in una foto promozionale

Christopher Eccleston, protagonista della prima stagione del revival di Doctor Who, tornerà al franchise negli audiodrammi della Big Finish, società che da diversi anni realizza storie inedite incentrate sulle varie incarnazioni del Dottore e i suoi compagni d'avventure. Qui il trailer ufficiale con l'annuncio.

La notizia ha un che di epocale, poiché Eccleston per più di dieci anni è stato molto chiaro nel non volere avere più a che fare con la serie, a causa di disaccordi spiacevoli con alcuni dei produttori dell'epoca (per lo speciale dei 50 anni dello show, dove in una sequenza appaiono tutte le incarnazioni del personaggio, si andò di materiale d'archivio). Questa la dichiarazione dell'attore, sul sito della Big Finish: "Dopo 15 anni sarà interessante ritornare nel mondo del Nono Dottore, un personaggio che amo interpretare."

Doctor Who: un minaccioso Dalek nell'episodio Resolution

Il presidente della Big Finish, Jason Haigh-Ellery, ha chiarito i retroscena della situazione: "Ho parlato a Christopher Eccleston della possibilità di tornare come Nono Dottore per la prima volta a febbraio, alla convention Gallifrey One. Ha detto che si divertiva a incontrare i fan, ed era felice che fossero così affezionati alla sua incarnazione. Ha lasciato intendere che fosse aperto a collaborare con noi." Si è espresso anche Nicholas Briggs, direttore creativo della società e doppiatore di personaggi come i Dalek e i Cybermen nella serie televisiva: "Lavorare con Chris è stato molto speciale per me, fu l'inizio della mia carriera TV con Doctor Who. Scrivere per lui e dirigerlo è molto emozionante. È un attore formidabile, e sarà bellissimo lavorare di nuovo con lui."

Eccleston sarà per ora protagonista di dodici nuove avventure, suddivise in quattro volumi, con il primo in uscita a maggio 2021. È già possibile il preorder sul sito della Big Finish, con tre opzioni: CD, download digitale o vinile, quest'ultimo in edizione limitata di mille copie.