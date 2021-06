Doctor Who: i regni di Camelot e di Oz al centro di due romanzi crossover con la serie

Doctor Who incontrerà i mondi di Camelot e del Regno di Oz grazie a due nuovi romanzi pubblicati dalla collana per ragazzi di BBC.

I volumi saranno scritti da Jacqueline Rayner e avranno come protagonisti il Dottore interpretato da David Tennant e la sua companion Donna Noble, e l'attuale incarnazione del Signore del Tempo interpretata da Jodie Whittaker.

La casa editrice ha rivelato la sinossi delle due opere letterarie, svelando i primi dettagli delle nuove avventure ambientate nel mondo di Doctor Who. Legends of Camelot racconterà quello che accade mentre il Decimo Dottore e Donna Noble stanno indagando su una strana energia a Carbury, venendo trasportati in un'altra dimensione e, nel facendolo, causando un gigantesco buco che conduce a un altro mondo. Mentre la magia della dimensione nascosta lentamente fuoriesce, il Dottore e Donna si ritrovano a Camelot, dove un giovane scudiero, Arthur, arriva in loro aiuto. Quando il Dottore viene scambiato per Merlino, i due vengono coinvolti nelle leggende glamour e temerarie dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Qualcosa di ben più minaccioso è stato però risvegliato e Donna e il Dottore, coinvolti in un'antica battaglia per il potere, si ritrovano alle prese con un gioco pericoloso. Il Dottore deve trovare un modo per sigillare il varco, mentre vengono compiute le mosse e il tempo scorre velocemente, prima che un potere inimmaginabile venga liberato e l'universo venga distrutto.

Il crossover tra Doctor Who e Il Mago di Oz avrà invece come protagonista il Tredicesimo Dottore interpretato da Jodie Whittaker. La storia prende il via quando il TARDIS viene travolto da un improvviso uragano. Il Dottore e la sua famiglia si ritrovano trasportati nel magico mondo di Oz. Con un TARDIS danneggiato e un clandestino inaspettato legato agli anni '30, l'unica speranza dei protagonisti di tornare a casa è seguire il sentiero di mattoni gialli. Ma quando un esercito di spaventapasseri tende loro un'imboscata, i protagonisti si rendono presto conto che tutto non è come dovrebbe essere e sono obbligati a lottare per la sopravvivenza contro un nemico misterioso. Il Dottore rimane sola a lottare mentre ognuno dei suoi companion diventa l'ombra di se stesso e, nel tentativo disperato di salvare i suoi amici, intraprende un viaggio pericoloso per chiedere aiuto al misterioso Mago di Oz e fermare le forze che sono in azione, prima che lei e i suoi amici rimangano intrappolati per sempre in questo mondo immaginario.