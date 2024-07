Doctor Who: annunciata la produzione di uno spinoff dedicato a UNIT

BBC e Disney hanno annunciato la produzione di The War Between The Land And The Sea, un nuovo spinoff di Doctor Who.

L'universo di Doctor Who si espanderà con una nuova serie spinoff intitolata The War Between The Land And The Sea, composto da cinque parti.

I protagonisti saranno gli attori Russell Tovey e Gugu Mbatha-Raw e nel cast ci saranno poi Jemma Redgrave e Alexander Devrient.

Cosa racconterà la nuova serie

Il nuovo spinoff di Doctor Who metterà al centro UNIT che, quando una terrificante e antica specie emerge dall'Oceano, rivelandosi drammaticamente all'umanità, inizia una crisi internazionale. Con l'intera popolazione a rischio, UNIT entra in azione mentre sta per scoppiare la guerra.

Russell T. Davies, attuale showrunner della serie sulle avventure del Dottore, ha scritto il pilot dello spinoff con Pete McTighe (A Discovery of Witches) e tra i villain ci saranno i Diavoli del Mare, apparsi per la prima volta nel 1972.

Lo spinoff era stato anticipato dall'episodio Il cerchio delle fate, arrivato il 25 maggio su Disney+.

Un nuovo progetto per il Whoniverse

In precedenza Doctor Who ha avuto numerosi spinoff come K-9 and Company su Sarah Jane Smith, Torchwood con star John Barrowman e ideata da Davies, le serie animate The Infinite Quest e Dreamland, The Sarah Jane Adventures e Class, il progetto più recente realizzato da BBC che è andato in onda per una sola stagione.

Russell T. Davies, che è ritornato alla guida dello show dopo le stagioni curate da Chris Chibnall, aveva spiegato un anno fa che ha sempre creduto negli spinoff di Doctor Who e che, dopo l'accordo con Disney, era arrivato il momento di espandere nuovamente l'universo del Dottore, iconico ruolo attualmente interpretato da Ncuti Gatwa.

Le riprese del nuovo show inizieranno il prossimo mese con la regia di Dylan Holmes-Williams.