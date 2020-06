Doctor Who 12: da oggi su Rai4 in onda la nuova stagione con Jodie Whittaker

Da oggi su Rai4, tutti i giorni alle 15:50, andrà in onda, in prima visione TV free, Doctor Who 12, la seconda stagione della serie tv con un Dottore donna, Jodie Whittaker.

Nata nell'ormai lontano 1963, la serie Doctor Who vede al centro della storia il Dottore, eccentrico protagonista di origine extraterrestre con il potere di reincarnarsi e di viaggiare nello spazio-tempo, che dalla scorsa stagione ha il volto dell'attrice Jodie Whittaker. Accompagnata dai suoi tre migliori amici, Ryan, Yaz e Graham, il Tredicesimo Dottore è pronta per affrontare le sue sfide più difficili.

La nuova stagione (qui la nostra recensione di Doctor Who 12), in onda su Rai4 tutti i giorni, prende il via con il doppio episodio "Spyfall", che già dal titolo omaggia il nuovo corso della celebre saga cinematografica di James Bond, a cui faranno seguito numerose avventure che metteranno i protagonisti faccia a faccia con terrificanti mostri extraterrestri, viaggi nel tempo e una miriade di minacce spaziali, oltre al ritorno di creature storiche per la serie come i Cybermen e i Judoon. Una stagione caratterizzata anche da guest star del calibro di Stephen Fry, Sir Lenny Henry, Robert Glenister e Goran Višnjić.