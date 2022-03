Doctor Strange nel Multiverso della Follia: i Funko POP! del film svelano un nuovo personaggio

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha ora dei Funko POP! che svelano inoltre la presenza di un nuovo personaggio.

Le immagini diffuse online svelano la prima collezione dedicata al sequel con star Benedict Cumberbatch e tra le immagini appare anche un personaggio chiamato Sara.

Funko ha annunciato che sono disponibili, alcuni in versione esclusiva per alcune catene, in pre-ordine i POP! di Doctor Strange nel Multiverso della Follia che ritraggono Rintrah, Doctor Strange, Supreme Strange, Scarlet Witch, Wong, America Chavez, Master Mordo, Sara, Defender Strange e Christine Palmer.

I fan della Marvel hanno quindi cercato di capire l'identità di Sara tra le pagine dei fumetti. La prima possibilità è che si tratti di Sara Wolfe che, in alcune delle storie originali, era la segretaria di Doctor Strange, aveva un nonno sciamano, e ha avuto una storia con Wong.

La seconda ipotesi è che si tratti della Baronessa Sara Mordo, la madre di Karl Mordo che nei fumetti ha praticato la magia.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor. Si unisce a loro Xochitl Gomez, che interpreta America Chavez, un nuovo personaggio dei fumetti amato dai fan.