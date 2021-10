Doctor Strange: Benedict Cumberbatch era stato quasi scelto per un altro ruolo Marvel

Benedict Cumberbatch, interprete di Doctor Strange, era stato quasi scelto per interpretare un altro ruolo del Marvel Cinematic Universe. Alla fine, l'attore britannico ha portato sul grande schermo una versione molto amata dello Stregone Supremo, personaggio che tornerà protagonista nel sequel del film del 2016.

Una delle scelte di casting più ispirate e apprezzate, tra quelle fatte dai responsabili dell'Universo Cinematografico Marvel, rientra senza dubbio quella di Benedict Cumberbatch per il ruolo di Doctor Strange. Cumberbatch è diventato uno degli interpreti preferiti dai fan del vasto mondo dei supereroi Marvel e, ad oggi, risulterebbe davvero difficile immaginare qualcun altro nei panni del dottore. Prima di diventare di diventare lo Stregone Supremo, però, Cumberbatch era in lizza per interpretare un villain dei film Marvel, ovvero Malekith in Thor: The Dark World.

Il potenziale casting è stato rivelato in The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, un libro che mette in evidenza la storia di produzione di oltre dieci anni del MCU. Cumberbatch ha rivelato di essere stato travolto dall'entusiasmo solo all'idea di unirsi al MCU, ancora prima del suo incontro per discutere del cattivo di Thor: "Avevo amici che sostenevo, come Tom Hiddleston, ed ero ubriaco di tutta la la miscela di temi, umorismo e prestigio del progetto. Ma non sono cresciuto ossessionato dai fumetti. Sapevo più dell'universo cinematografico che dell'universo dei fumetti".

Alla fine, il ruolo del cattivo di Thor è andato a Christopher Eccelston. Dopo aver concluso Into Darkness: Star Trek, Benedict Cumberbatch ha incontrato ancora una volta il capo dell'MCU Kevin Feige, che ha rivelato che la star era la scelta numero uno per interpretare Doctor Strange. "Benedict era sempre stato la scelta principale per tutte le cose che aveva fatto. Eravamo entusiasti di incontrarlo. Abbiamo pensato 'Probabilmente sarebbe molto bravo, ma non diciamolo subito. Incontriamolo e vediamo cosa ha intenzione fare".

Cumberbatch ha poi rivelato che lui e Kevin Feige avevano in mente lo stesso personaggio quando si è trattato dell'incontro. "Stava parlando di Star Trek. Poi ho detto 'Beh, ci sono un sacco di personaggi...' e lui ha detto 'Doctor Strange?'". I dettagli su Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia sono attualmente limitati, anche se si dice che il film contenga elementi horror. Il sequel vedrà la partecipazione di Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams e Xochitl Gomez. L'uscita del film è fissata per il 2022.