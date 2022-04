Doctor Strange 2: i primi 15 minuti del film Marvel presentati al CinemaCon 2022

Nel corso del CinemaCon di Las Vegas, Disney ha presentato in anteprima i primi 15 minuti di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Beh, tra qualche giorno ne vedremo proprio delle belle!

Come riportato da AV Club, Doctor Strange nel Multiverso della Follia non sembra un film Marvel diretto da Sam Raimi; piuttosto, il contrario, ovvero un film di Sam Raimi appartenente al Marvel Cinematic Universe.

Senza spoilerare troppo - ma molte delle informazioni più importanti passano attraverso il titolo del film - il progetto si apre in un universo che non è il nostro. Troviamo un Doctor Strange in coppia con una giovane donna di nome America Chavez, i cui poteri hanno una funzione importante per collegare i multiversi. Dopo essere apparsa per la prima volta nei sogni del nostro Doctor Strange, la donna si presenta al matrimonio dell'ex fidanzata di Strange, Christine Palmer. Qui, America è inseguita da un essere gigante, simile a una piovra, proveniente da uno degli altri universi.

Strange e Wong intervengono e salvano la giovane donna, ma hanno una serie di quesiti da porle, a cominciare dal motivo per cui sia apparsa nei suoi sogni, e quali siano i suoi poteri che la rendono così preziosa per alieni giganti e viscidi come quello che hanno appena abbattuto. Nel corso della conversazione con America, Strange e Wong riconoscono i simboli incisi sul dorso della bestia come rune. Il loro passo successivo, quindi, è cercare Wanda Maximoff.

Vedere Sam Raimi debuttare nel Marvel Cinematic Universe offre un brivido palpabile; da quando ha diretto la prima trilogia di Spider-Man della Sony, ha sempre "iniettato" la sua personalità in qualsiasi blockbuster abbia realizzato, e questo film non è da meno.

Gag gore, compattezza narrativa e movimenti di macchina non fanno altro che sottolineare quanto questo sia un film di Sam Raimi. Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà distribuito nelle sale italiane il prossimo 4 maggio.