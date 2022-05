Doctor Strange 2, la strana rivelazione di Elizabeth Olsen su John Krasinki: "Non ci siamo mai visti..."

Nel corso di una particolare intervista con Vanity Fair, Elizabeth Olsen ha parlato di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e ha ammesso di non aver mai incontrato un suo collega di set, John Krasinki.

Qualche giorno fa, Elizabeth Olsen si è resa protagonista di una particolare intervista con Vanity Fair. La protagonista di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, infatti, si è sottoposta a un test con una macchina della verità e ha dichiarato di non aver mai incontrato John Krasinski, suo compagno di set nei panni di Mr. Fantastic. Il personaggio non ha resistito a lungo nel film ma è stato brutalmente ucciso da Scarlet Witch.

Alla domanda se si siano incontrati o meno, l'attrice ha risposto: "Non lo conosco e non credo che un attore possa essere la persona più intelligente sulla Terra, come Reed Richards. Non ci siamo mai incontrati. Non l'ho mai visto. In compenso, ho visto sua moglie".

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia, John Krasinski appare nei panni di Mr. Fantastic insieme al gruppo degli Illuminati, di cui fanno parte anche Charles Xavier, Captain Carter, Captain Marvel e Black Bolt. Elizabeth Olsen ha proseguito: "Ebbene sì, non ho incontrato nessuno di loro. Questa è la magia del cinema".

Infine, sugli omicidi di cui si è macchiata Scarlet Witch, l'attrice ha raccontato: "In quell'universo, lei usa male il suo corpo. Non è capace di fare tutto ciò che sa fare Wanda. In un certo senso, è come se il suo corpo fosse una macchina utilizzata male".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è uscito nei cinema italiani lo scorso 4 maggio.