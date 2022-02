Eddie Izzard: protagonista del nuovo film su Jekyll e Hyde diretto da Joe Stephenson

Eddie Izzard interpreterà la dottoressa Nina Jekyll in una nuova versione cinematografica della storia del Dr. Jekyll e Mr. Hyde, diretta da Joe Stephenson e chiamata semplicemente Dr. Jekyll. Come tutti sanno, nel corso degli anni ci sono stati svariati adattamenti dell'iconico romanzo di Robert Louis Stevenson del 1886, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, ma nessuno di questi aveva come protagonista la celebre comica, attrice e sceneggiatrice britannica.

Eddie Izzard nel film Every Day

La pellicola sarà incentrata sul personaggio di Nina Jekyll, una persona che vive come una reclusa a causa della sua riservatezza ma che riesce comunque a costruire un legame con un nuovo membro della servitù, Rob, interpretato dal giovane Scott Chambers. Nina e Rob dovranno lavorare insieme al fine di sconfiggere il Signor Hyde, un alter ego malvagio nato dal lato oscuro della stessa Nina.

Prima del fine settimana Stephenson darà inizio alle riprese del film, che ha sviluppato insieme allo sceneggiatore Dan Kelly-Mulhern durante la pandemia causa dal virus. A causa delle particolari circostanze che abbiamo vissuto negli ultimi anni, con tutta probabilità, questa nuova versione della storia esplorerà i reali problemi psicologici provocati dalla reclusione, un aspetto che i recenti lockdown causati dal Covid hanno profondamente messo in evidenza.

Sei minuti a mezzanotte: Eddie Izzard in una scena del film

A proposito della nuova pellicola, Eddie Izzard ha recentemente dichiarato: "Non vedo l'ora di interpretare il ruolo di Nina Jekyll in questo nuovo film, trovo che sia meraviglioso per me avere la possibilità di re-immaginare in un modo moderno questa storia classica."