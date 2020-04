Doc - Nelle tue mani: trama dell'ultima puntata, stasera su Rai1

Doc - Nelle tue mani la fiction con Luca Argentero, torna stasera su Rai1 alle 21:25, con l'ultima puntata. La produzione firmata Lux Vide e Rai Fiction torna dopo i risultati esaltanti delle precedenti settimane che hanno addirittura "insidiato" il primato del commissario Montalbano in fatto di ascolti da capogiro.

La trama anticipa che nel primo degli episodi in onda stasera, dal titolo "Like", arriva in reparto di Carolina, colpita da una patologia misteriosa. La situazione diventa complessa e fa esplodere una serie di conflitti tra Andrea e Agnese, incomprensioni che i due dovranno superare insieme per il bene della figlia. L'attenzione dei giovani specializzandi, invece, è richiamata da un'appariscente influencer e Alba non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti di Riccardo. Nell'episodio "Il giuramento di Ippocrate" Andrea torna a corteggiare Agnese nel tentativo di recuperare il suo ruolo di padre e aiutare Carolina a riprendersi dalla malattia. Intanto un fastidioso mal di testa mette in difficoltà Gabriel nella cura di un paziente, mentre Elisa e Riccardo sono alle prese con un'aspirante astronauta.

Doc - Nelle tue mani è diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco e scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli.

Ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, la serie racconta la malattia come possibilità di nuova occasione, di cambiamento, di sfida. Quando non è grave al punto da mettere in pericolo la vita stessa, forse può essere la strada per la ricerca del senso più profondo dell'esistenza.