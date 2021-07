Doc - Nelle tue mani: trama della seconda puntata, stasera su Rai1 in replica

Stasera su Rai1 alle 21:25, in replica, torna in TV Doc - Nelle tue mani, la serie tv con protagonista Luca Argentero: la trama della seconda puntata.

Stasera su Rai1 alle 21:25 si rinnova l'appuntamento con le repliche di Doc - Nelle tue mani. Tratta dalla storia vera di Pierdante Piccioni (raccontata nel libro autobiografico "Meno dodici"), la fiction, interpretata da Luca Argentero e Matilde Gioli, è stata uno dei più grandi successi della scorsa stagione televisiva e si prepara a tornare con la seconda stagione nel 2022.

La trama della seconda puntata anticipa che Andrea Fanti (Luca Argentero) torna in reparto come aiutante degli specializzandi, che fino a poche settimane prima erano terrorizzati da lui e che faticano ad abituarsi all'inaspettato rovesciamento dei ruoli. Mentre cerca di riconquistare l'ex moglie, la collaborazione con Giulia sul caso di un giovane manager si rivelerà ostica e ricca di sorprese. L'arrivo di un malato particolarmente importante per Giulia esaspera la competizione fra gli specializzandi e Andrea ha l'occasione di iniziare a conoscerli veramente. Nel frattempo, coinvolge il reparto nella ricerca della password della sua mail che potrebbe aiutarlo a ricostruire una parte fondamentale del suo passato, ma che qualcuno vuole nascondergli a tutti i costi.

Doc - Nelle tue mani è diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco e scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli. Ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, la serie racconta la malattia come possibilità di nuova occasione, di cambiamento, di sfida. Quando non è grave al punto da mettere in pericolo la vita stessa, forse può essere la strada per la ricerca del senso più profondo dell'esistenza.