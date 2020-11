Doc - Nelle tue mani, stasera su Rai1 l'episodio 14: la trama

DOC - Nelle tue mani torna stasera su Rai1 alle 21:25 con l'episodio 14.

Come la scorsa settimana, anche la puntata odierna lascerà spazio, dopo le 22:30, ad AmaSanremo. E chissà che anche stasera Luca Argentero non faccia il pieno di ascolti, esattamente come una settimana fa, quando è stato seguito in prima serata da oltre 7,5 milioni di spettatori.

Intanto la trama dell'episodio dal titolo "Perdonare e perdonarsi" ci racconta che Lorenzo si trova nuovamente alle prese con la sua ex, Chiara, quando quest'ultima viene ricoverata per overdose.

Marco e sua moglie si sentono sempre più minacciati dalle ricerche che Andrea sta portando avanti sul Satonal, il medicinale sperimentale che sembra aver causato diversi decessi.

Gabriel, invece, deve spiegare alla sua comunità che ha intenzione di fermarsi a vivere in Italia.

Autorevole. Sicuro. Impeccabile. Lo vorremmo sempre così il medico che ci cura. Ma cosa succede se sotto il camice bianco che indossa c'è un uomo che come i suoi malati lotta con il proprio dolore, i propri limiti e le proprie insicurezze? Questo medico è Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, protagonista di Doc - Nelle tue mani, che trae ispirazione da un medico e da una storia assolutamente reali e incredibili. Ad affiancare Argentero, nel medical drama, la giovane e brillante Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano, la dottoressa ancora innamorata di Andrea Fanti che però a causa dell'incidente non ricorda più il loro legame sentimentale passato.