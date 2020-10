Doc - Nelle tue mani, stasera su Rai1 l'episodio 13: la trama

DOC - Nelle tue mani torna stasera su Rai1 alle 21:25 con l'episodio 13.

La puntata odierna, che lascerà spazio, dopo le 22:30, ad AmaSanremo, arriva dopo lo straordinario risultato della seconda puntata, con oltre 7 milioni di spettatori.

La trama dell'episodio dal titolo Egoismi, anticipa che l'arrivo in ospedale della sorella maggiore di Elisa, un'attrice simpatica e affascinante, rende la giovane specializzanda inspiegabilmente ancora più acida e scontrosa.

Andrea continua a scavare negli anni che l'amnesia ha cancellato, mentre Agnese non riesce a nascondere la gelosia per la crescente vicinanza tra Giulia e Andrea...

Autorevole. Sicuro. Impeccabile. Lo vorremmo sempre così il medico che ci cura. Ma cosa succede se sotto il camice bianco che indossa c'è un uomo che come i suoi malati lotta con il proprio dolore, i propri limiti e le proprie insicurezze? Questo medico è Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, protagonista di Doc - Nelle tue mani, che trae ispirazione da un medico e da una storia assolutamente reali e incredibili. Ad affiancare Argentero, nel medical drama, la giovane e brillante Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano, la dottoressa ancora innamorata di Andrea Fanti che però a causa dell'incidente non ricorda più il loro legame sentimentale passato.