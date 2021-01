Doc - nelle tue mani 2, slittano i nuovi episodi: le riprese sono ferme

Doc - Nelle tue mani 2 non arriverà molto presto sullo schermo perchè al momento le riprese dei nuovi episodi sono ferme, come ha confermato Pierpaolo Spollon.

I nuovi episodi di Doc - nelle tue mani 2 sono slittati: a rivelarlo in un'intervista a Fanpage è stato Pierpaolo Spollon. Anche se non l'ha detto esplicitamene l'attore ha fatto capire che il ritardo è dovuto all'attuale situazione di emergenza sanitaria.

I sedici episodi di Doc - Nelle tue mani, trasmessi nella primavera e nell'autunno del 2020, hanno ottenuto ascolti al di sopra delle aspettative, la fiction, andata in onda su Rai1, ha riscosso l'unanime consenso del pubblico e della critica. Le riprese della seconda stagione sarebbero dovute iniziare a marzo ma sono slittate.

La notizia è stata diffusa da Fanpage attraverso un'intervista a Pierpaolo Spollon che nella serie interpreta lo specializzando Riccardo Bonvegna, uno dei personaggi più amati della serie.

L'attore rispondendo a un'esplicita domanda sulle riprese della serie ispirata a Pierdante Piccioni, il medico che ha completamente dimenticato dodici anni della sua vita dopo un incidente, ha detto: "il ritorno sul set sta slittando. Non si sa ancora quando riprenderanno le riprese. La situazione non è semplicissima".

Anche se Spollon non ha spiegato il motivo del ritardo è chiaro che quando parla di "situazione non semplicissima" si riferisce all'attuale emergenza sanitaria e ai protocolli che si devono rispettare sul set per girare le scene in sicurezza. La seconda stagione di Doc - nelle tue mani doveva essere uno dei punti di forza del palinsesto autunnale di Rai1 ma il ritardo delle riprese potrebbe costringere l'azienda di Viale Mazzini a rivedere le sue scelte.