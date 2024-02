Doc - Nelle tue mani 3: trama e cast della sesta puntata, stasera su Rai 1

Doc - Nelle tue mani 3 torna stasera su Rai 1 con la sesta puntata. La scorsa settimana il medical drama con Luca Argentero ha registrato un lievissimo calo di ascolti - 4,8 milioni di spettatori, pari a 25.8 punti di share - ma sufficienti per battere ancora una volta Terra Amara su Canale 5.

Trama della sesta puntata

Nell'episodio 11, Lontani, Adrea deve fare i conti con quanto Agnese gli ha detto e con la lontananza di Giulia. Anche il reparto è nel caos e per Teresa non è facile trovare un posto per la figlia di Diana, ricoverata nonostante le titubanze della madre. Nel frattempo anche una paziente di Damiano viene trasferita in reparto perchè degli strani sintomi potrebbero essere spia di qualcosa di grave.

Nell'episodio 12, La scossa, un violento terremoto mette tutto l'ospedale in allarme. Lin in particolare, in apprensione, cerca subito di avere notizie dalla sua famiglia.

Mentre Ric decide finalmente cosa fare dopo la proposta di Laura, Federico deve provare a superare la paura e fare un intervento per cui non si sente ancora pronto. Giulia, appena rientrata da Roma, si ritrova a dover gestire il reparto. Andrea infatti non c'è: bloccato in ascensore, deve salvare una paziente incinta.

Il cast della terza stagione

Doc - Nelle tue mani 3: Sara Lazzaro è Agnese

Nella stagione 3 di Doc - Nelle tue mani tornerà naturalmente Luca Argentero nei panni del protagonista Andrea Fanti. Matilde Gioli tornerà nel ruolo di Giulia Giordano, Sara Lazzaro in quello di Agnese Tiberi e Pierpaolo Spollon in quello di Riccardo Bonvegna. Ritroveremo anche Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres e Diego Ribon, mentre saluteremo tre new entry: Laura Cravedi, Giacomo Giorgio ed Elisa Wong.