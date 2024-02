Doc - Nelle tue mani 3: trama e cast della quinta puntata, stasera su Rai 1

Doc - Nelle tue mani 3 torna stasera su Rai 1 in prima serata dopo una settimana di pausa. Come quasi tutti gli altri programmi, infatti, anche il medical drama ha ceduto il posto a Sanremo (di cui Luca Argentero è stato ospite). Di ritorno, in questo giovedì 15 febbraio, Doc dovrà vedersela ancora con Terra Amara su Canale 5, fin qui puntualmente battuta negli ascolti.

Trama della quinta puntata

La quinta puntata è, come le altre, costituita da due episodi, il nono e il decimo.

In Evitarsi, Andrea Fanti ha paura di scoprire quale segreto si nasconde nei suoi ricordi. Con grande sorpresa di Giulia, Doc, in un momento di crisi personale, si allontana anche dai colleghi e dal reparto. Proprio ora che in ospedale arriva un paziente costretto a fare i conti con un passato che vorrebbe cancellare. Barbara intanto, assai presa da Enrico, gli dà letteralmente il tormento.

Ne Il fattore umano a competere con la squadra di Fanti ci si mette anche l'intelligenza artificiale: per evitare di essere sostituiti da un computer, l'equipe deve trovare la diagnosi corretta per un paziente in tempi record. Martina deve affrontare un caso che la mette a dura prova, Agnese invece dovrà decidere cosa fare perchè il segreto nel passato di Andrea rischia di venire svelato.

Il cast della terza stagione

Doc - Nelle tue mani 3: Sara Lazzaro è Agnese

Nella stagione 3 di Doc - Nelle tue mani tornerà naturalmente Luca Argentero nei panni del protagonista Andrea Fanti. Matilde Gioli tornerà nel ruolo di Giulia Giordano, Sara Lazzaro in quello di Agnese Tiberi e Pierpaolo Spollon in quello di Riccardo Bonvegna. Ritroveremo anche Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres e Diego Ribon, mentre saluteremo tre new entry: Laura Cravedi, Giacomo Giorgio ed Elisa Wong.