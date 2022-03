Doc - Nelle tue mani 2, ultima puntata stasera su Rai1: anticipazioni e video

Si conclude, con la puntata in onda stasera su Rai1 alle 21:25, Doc - Nelle tue mani 2, seconda stagione del fortunato medical drama con protagonista Luca Argentero, ispirato alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni.

Nelle anticipazioni dell'ultima puntata, quando ormai è a un passo dal riavere il primariato, Andrea Fanti (Luca Argentero) è costretto a una confessione dolorosa davanti a tutto il reparto. Mentre i medici cercano di salvare la vita a un giovane militare con sintomi inspiegabili, Agnese comincia a indagare sull'operato di Caruso. Ma quando un batterio molto aggressivo si diffonde in reparto, tutti i medici devono cambiare le loro priorità.

Chiusi in reparto in una quarantena forzata, i medici sono impegnati in una lotta contro il tempo per fermare un batterio multiresistente che li ha contagiati tutti. Doc propone una soluzione drastica e rischiosa, ma sarà Giulia a dover decidere se fidarsi di lui e affrontare le conseguenze della sua scelta. Nel frattempo, Agnese e Cecilia sono a un bivio: collaborare per aiutare Andrea o lasciare che le loro divisioni prevalgano.

Cosa era successo nella prima stagione

Un colpo di pistola ha cancellato la memoria al dottor Andrea Fanti. A causa di questa amnesia, il dottor Fanti ha dovuto ricostruire, passo dopo passo, la sua vita. Nella prima stagione abbiamo visto "Doc", come lo chiamano tutti, riscoprire la bellezza del lavoro in corsia, rivoluzionando anche l'approccio alla cura. Abbandonato l'atteggiamento freddo e distaccato che aveva da primario, il dottor Fanti torna a essere un medico empatico, completamente dedito all'ascolto del paziente, o meglio, per essere precisi, un "medico con limitazioni". Perché Doc, data la sua peculiare condizione, non è stato pienamente reintegrato nell'organico dell'ospedale e può avere solo il ruolo di semplice aiutante degli specializzandi.

Nella vita privata invece, Fanti è diviso fra due donne: Agnese, la moglie da cui non ricordava di aver divorziato e che continua ad amare, e Giulia, l'assistente con cui ha scoperto di aver iniziato una relazione, ma della quale dopo l'incidente, non sapeva più nemmeno il nome. Doc ha trovato nel reparto la sua nuova famiglia e un nuovo equilibrio di vita. Ed è qui che lo ritrovano i telespettatori all'inizio della nuova stagione, ignaro come tutti, del genere di tempesta sta per arrivare: la peggior pandemia degli ultimi cento anni, la prima nella storia di estensione globale, con Milano come epicentro mondiale.