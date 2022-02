Doc - nelle tue mani 2, stasera non va in onda: al suo posto Speciale Russia Ucraina

Questa sera Doc - nelle tue mani 2 non andrà in onda: al suo posto i telespettatori potranno visionare uno speciale sul conflitto tra Russia e Ucraina, su Rai1 dalle 21.25.

Questa sera, Giovedì 24 febbraio 2022, non andrà in onda l'attesissima nuova puntata della fiction Doc - nelle tue mani 2, bensì uno speciale del TG1 relativo al conflitto tra Russia e Ucraina, previsto su Rai1dalle 21.25 alle 23.30, che seguirà da vicino i recenti sviluppi dell'invasione russa.

Lo speciale approfondirà gli eventi che si sono susseguiti da quando stamattina, alle prime luci dell'alba, l'Ucraina è stata vittima di un attacco da parte della Russia. Sarà quindi rinviato il consueto appuntamento con i nuovi episodi della fiction Doc - Nelle tue mani, con Luca Argentero.

Al momento non sappiamo quando gli episodi verranno riprogrammati anche se, in tutta probabilità, andranno direttamente in onda la prossima settimana. Intanto proseguono le dirette sulla guerra e il Tg1 offrirà nuovi collegamenti con gli inviati, intervistando anche gli ospiti presenti in studio.

La programmazione televisiva serale subirà delle variazioni ed anche la Radio dedicherà alla crisi svariate pagine all'interno delle trasmissioni informative. Per il momento non sono previsti cambiamenti di palinsesto per quanto concerne Mediaset: il Grande Fratello Vip che andrà in onda regolarmente senza nessuna interruzione.