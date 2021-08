Doc – Nelle tue mani 2, Sara Lazzaro “nella seconda stagione Il Covid sarà protagonista”

Doc - Nelle tue mani 2, di cui Sara Lazzaro è una dei principali protagonisti, racconterà la realtà ai tempi del Covid: l'attrice, in un'intervista rilasciata all'agenzia Ansa, ha parlato del successo del suo personaggio e della scelta di portare la pandemia all'interno della fiction.

Negli Stati Uniti le principali serie americane hanno deciso di non mettere da parte la pandemia nei loro racconti: da Grey's Anatomy a This is Us, molti serial hanno raccontato come è cambiata la quotidianità dei protagonisti alla luce del Covid-19.

foto di Sara Lazzaro

In Italia, Doc - Nelle tue mani 2, che dovremo vedere nel 2022, ha fatto la stessa scelta, a rivelarlo all'Ansa è Sara Lazzaro, l'attrice che nella fiction interpreta Agnese, ex moglie di Luca Argentero, che nella serie veste i panni del protagonista, il dottor Andrea Fanti. Ospite del Festival di Giffoni, l'attrice all'Ansa ha detto "ci siamo presi la responsabilità di parlare del momento attuale. Quindi il Covid sarà protagonista, necessariamente. È quasi una questione di principio. Porterà ognuno dei personaggi in un viaggio, e lo è stato anche per noi attori, avendo vissuto questa realtà. È come se si facesse un gradino in più anche con la consapevolezza dell'impatto che abbiamo avuto con la serie ". A proposito della nuova stagione, che ha avuto alcuni rallentamenti nelle riprese proprio a causa della pandemia, Sara ha detto "Le sceneggiature sono molto solide e ricche, piene di colpi di scena, ci sono nuovi personaggi e tuttora siamo in opera".

Attrice prevalentemente di teatro, la Lazzaro si è dovuta confrontare con l'improvviso successo di una serie che è stata vista da 8 milioni di persone: "è strano essere riconosciuta al supermercato, anche solo dalla voce, attraverso la mascherina" ha detto prima di raccontare del suo approccio alla fiction "non avevo mai avuto un ruolo così complesso e diverso, è stato veramente un gesto di fiducia nei miei confronti e ho sentito una responsabilità non indifferente e una sfida molto grande, creativamente l'ho presa molto sul serio".

Alcuni giorni fa, in un'intervista a TeleSette, Sara Lazzaro ha parlato dell'evoluzione del suo personaggio in Doc - Nelle tue mani 2 "Agnese mi regala grandi emozioni. È un personaggio faticoso da interpretare tanto è ricco di sfaccettature. E anche nella nuova serie vivrà dei conflitti profondi e dovrà affrontare delle sfide molto impegnative".