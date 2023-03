Djimon Hounsou si è sentito "ingannato" da Hollywood e "sta ancora lottando per guadagnare qualche dollaro"

Pur avendo alle spalle una carriera di tutto rispetto, con colossal, blockbuster e collaborazioni con grandi registi, Djimon Hounsou continua a non essere soddisfatto del suo settore. Durante una recente intervista con The Guardian, l'attore ha rivelato di sentirsi "tremendamente ingannato" dal mondo di Hollywood, specialmente quando si tratta di paga.

L'attore Djimon Hounsou sul Red Carpet degli Independent Spirit Awards 2007

"Sto ancora lottando per provare a guadagnare qualche dollaro!", ha detto Djimon Hounsou (tramite Variety). "Sono entrato nel business con alcune persone che sono assolutamente benestanti e hanno ben poco a che fare coi riconoscimenti che ho ricevuto durante la mia carriera. Quindi mi sento ingannato, tremendamente ingannato, in termini di finanze e anche in termini di carico di lavoro". L'attore ha proseguito: "Mi è capitato di andare negli studi per le riunioni e di sentirmi dire: 'Wow, pensavamo che fossi appena sceso dalla barca e tornato indietro [dopo Amistad]. Non sapevamo che fossi qui come un vero attore'. Quando senti cose del genere ti rendi conto che la visione che alcune persone hanno di te, o di ciò che rappresenti, è molto limitante. Ma è quello che è. Sta a me riscattarmi".

Successivamente Djimon Hounsou ha raccontato cosa gli viene detto ogni volta che si deve parlare di paga per un lavoro: "Devo ancora dimostrare perché ho bisogno di essere pagato. Non hanno mai smesso di venire da me con proposte di pagamento molto basse, inventando storie del tipo: 'Abbiamo solo questi soldi per il ruolo, ma ti amiamo così tanto e pensiamo davvero che tu possa dare il massimo'... Film dopo film, è una lotta. Devo ancora trovare la pellicola che mi paghi abbastanza".

Parlando inoltre dell'argomento Oscar, l'attore ha rivelato delle difficoltà che ha provato, negli anni, anche solamente nell'essere nominato per uno dei ruoli che ha interpretato insieme agli altri suoi colleghi. Celebre la situazione con Blood Diamond - Diamanti di sangue, quando l'Academy ha nominato Djimon come attore non protagonista e il suo co-protagonista Leonardo DiCaprio come attore protagonista, nonostante il film si concentrasse sul personaggio di Hounsou: "Mi sono sentito seriamente ingannato", ha detto sempre a The Guardian. "Oggi parliamo tanto del fatto che gli Oscar siano così bianchi, ma ricordo che c'è stato un tempo in cui non avevo alcun sostegno: nessun supporto dalla mia stessa gente, dai media, dall'industria stessa. Era una situazione del tipo: 'Dovresti essere felice di essere stato nominato', e basta".

Fra tutti i film con cui ha lavorato, per adesso, l'attore salva solamente l'esperienza con DC e Shazam!.