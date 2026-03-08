Divorzio a Las Vegas stasera su Rai 2: trama e cast della commedia romantica con Andrea Delogu

Stasera, 8 marzo alle 21:00, su Rai 2 va in onda Divorzio a Las Vegas, un film che mescola i ritmi della commedia all'italiana con il fascino intramontabile del road movie americano. Diretto da Umberto Carteni, il film gioca sul classico tema del cosa sarebbe successo se..., portandoci dai palazzi del potere romano alle luci accecanti del Nevada.
Trama - di cosa parla il film
Tutto inizia vent'anni fa, durante una vacanza studio in America. Elena e Lorenzo, poco più che diciottenni e sotto i fumi di una notte brava a Las Vegas, decidono di sposarsi per gioco in una delle iconiche wedding chapel della città. Il mattino dopo, però, le strade si dividono: lei scappa verso un futuro radioso, lui resta ancorato a una vita decisamente meno glamour.
Oggi Elena è una donna in carriera, prossima alle nozze con l'impeccabile (e ricchissimo) Gian Andrea. C'è solo un piccolo intoppo: quel matrimonio di vent'anni prima è ancora legalmente valido. Per evitare uno scandalo e ottenere l'annullamento in tempi record, Elena deve rintracciare Lorenzo - che ora sbarca il lunario scrivendo discorsi per politici - e trascinarlo nuovamente a Las Vegas. Il viaggio, tra vecchi rancori e nuove consapevolezze, si trasformerà in un'avventura che metterà in discussione tutte le loro certezze.
Cast principale: personaggi e interpreti
- Giampaolo Morelli nei panni di Lorenzo
- Andrea Delogu nel ruolo di Elena
- Gianmarco Tognazzi come Gian Andrea Bertolini
- Ricky Memphis nel ruolo di Lucio
- Grazia Schiavo interpreta Sara
- Luca Vecchi interpreta Tullio
- Desirée Popper e Vincent Riotta nei ruoli secondari
Curiosità dal set
- Debutto da protagonista: Il film segna l'esordio assoluto come attrice protagonista per la conduttrice radiofonica e televisiva Andrea Delogu, La chimica tra Morelli e Delogu è la vera marcia in più di questa pellicola.
- Location reali: Le riprese si sono divise tra Roma e gli Stati Uniti. Molte delle scene desertiche sono state girate realmente in Nevada, regalando al film un'estetica molto "yankee" che contrasta bene con la prima parte girata in Italia.
- Un tocco di improvvisazione: Giampaolo Morelli e Ricky Memphis hanno spesso improvvisato durante i dialoghi del viaggio in auto, rendendo il rapporto tra i loro personaggi più naturale e divertente.
- Temi universali: Nonostante la premessa assurda (ma legale: i matrimoni a Las Vegas sono validi in Italia se registrati o se non annullati), il film esplora la paura di invecchiare e il rimpianto per i sogni di gioventù abbandonati.