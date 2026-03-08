Divorzio a Las Vegas stasera su Rai 2: trama e cast della commedia romantica con Andrea Delogu

Andrea Delogu e Giampaolo Morelli guidano questa commedia romantica tra Italia e Nevada, tra vecchi amori e nuovi ostacoli burocratici. Road movie italiano con cuore e humour.

Stasera, 8 marzo alle 21:00, su Rai 2 va in onda Divorzio a Las Vegas, un film che mescola i ritmi della commedia all'italiana con il fascino intramontabile del road movie americano. Diretto da Umberto Carteni, il film gioca sul classico tema del cosa sarebbe successo se..., portandoci dai palazzi del potere romano alle luci accecanti del Nevada.

Trama - di cosa parla il film

Tutto inizia vent'anni fa, durante una vacanza studio in America. Elena e Lorenzo, poco più che diciottenni e sotto i fumi di una notte brava a Las Vegas, decidono di sposarsi per gioco in una delle iconiche wedding chapel della città. Il mattino dopo, però, le strade si dividono: lei scappa verso un futuro radioso, lui resta ancorato a una vita decisamente meno glamour.

Oggi Elena è una donna in carriera, prossima alle nozze con l'impeccabile (e ricchissimo) Gian Andrea. C'è solo un piccolo intoppo: quel matrimonio di vent'anni prima è ancora legalmente valido. Per evitare uno scandalo e ottenere l'annullamento in tempi record, Elena deve rintracciare Lorenzo - che ora sbarca il lunario scrivendo discorsi per politici - e trascinarlo nuovamente a Las Vegas. Il viaggio, tra vecchi rancori e nuove consapevolezze, si trasformerà in un'avventura che metterà in discussione tutte le loro certezze.

Ricky Memphis e Giampaolo Morelli

Cast principale: personaggi e interpreti

Giampaolo Morelli nei panni di Lorenzo

nei panni di Lorenzo Andrea Delogu nel ruolo di Elena

nel ruolo di Elena Gianmarco Tognazzi come Gian Andrea Bertolini

come Gian Andrea Bertolini Ricky Memphis nel ruolo di Lucio

nel ruolo di Lucio Grazia Schiavo interpreta Sara

interpreta Sara Luca Vecchi interpreta Tullio

interpreta Tullio Desirée Popper e Vincent Riotta nei ruoli secondari

Curiosità dal set