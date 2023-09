Divinity: Bella Thorne e Stephen Dorff nel trailer del film sci-fi prodotto da Steven Soderbergh

Steven Soderbergh è uno dei produttori di Divinity, un film sci-fi in bianco e nero di cui è stato diffuso il trailer.

Bella Thorne è la protagonista del film Divinity, prodotto da Steven Soderbergh, di cui è stato condiviso il trailer.

Il video anticipa qualche dettaglio del progetto che mostra la ricerca dell'immortalità e situazioni estreme e paurose al centro della trama del progetto in arrivo il 13 ottobre nei cinema americani.

I dettagli del film

Divinity, presentato al Sundance 2023, è scritto e diretto da Eddie Alcazar.

La storia è ambientata in un mondo alternativo in cui lo scienziato Sterling Pierce (Scott Bakula) ha dedicato la sua vita alla ricerca dell'immortalità, creando lentamente un siero innovativo chiamato Divinity.

Jaxxon Pierce (Stephen Dorff), suo figlio, ora controlla la produzione di quello che in passato era legato a un sogno positivo del padre. La società è stata totalmente intaccata dall'uso della sostanza, le cui origini sono avvolte del mistero.

Due misteriosi fratelli (Moises Arias e Jason Genao) arrivano con lo scopo di rapire Jaxxon e, con l'aiuto della seducente Nikita (Karrueche Tran), intraprenderanno un percorso verso la vera immortalità.

Nel cast ci sono anche Bella Thorne, Mike O'Hearn ed Emily Willis.

La colonna sonora è firmata da DJ Muggs e Dean Hurley.