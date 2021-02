District 10: Neill Blomkamp annuncia lo sviluppo del sequel di District 9

District 10, il sequel del film di Neill Blomkamp District 9, è finalmente in fase di sviluppo: il regista ha confermato lo sviluppo della sceneggiatura su Twitter.

Al lavoro sul progetto ci saranno anche Sharlto Copley, protagonista del lungometraggio, e Terri Tatchell, la moglie e partner del filmmaker.

Nel 2017 Neill Blomkamp aveva parlato della possibilità che venisse realizzato un sequel di District 9: "Sto progetto di realizzare un altro film in quel mondo. Ritornare e poter collaborare con WETA, e realizzare il lungometraggio sarebbe fantastico".

Al centro della storia raccontata nel film c'era Wikus (Sharlto Copley), un uomo che entra a contatto con una sostanza aliena. A causa della sua trasformazione l'uomo si ritrova a voler essere usato per delle ricerche. Incapace di stare in mezzo agli esseri umani, Wikus si ritrova a doversi nascondere nell'area presente a Johannesburg, in Sud Africa, in cui sono stati relegati gli alieni sbarcati sulla Terra.

Gli alieni, chiamati non umani vengono controllati dalla Multi-National United (MNU), una compagnia che sfrutta la loro tecnologia.

Peter Jackson aveva prodotto il film, uscito nelle sale nel 2010, che aveva incassato 210.8 milioni di dollari a fronte di una spesa di soli 30 milioni.