Disney100: The Concert, annunciata a Milano la data italiana dell'attesissimo evento

Ieri a Milano ha avuto luogo l'evento italiano di presentazione delle attività celebrative per Disney100 presso il cinema Notorious. A partire da gennaio 2023, un ricco programma di esperienze esclusive, l'atteso The Concert e collezioni di prodotti celebrativi, per festeggiare anche in Italia il primo secolo Disney: storie e personaggi che da 100 anni portano la magia Disney nella vita di milioni di persone.

Le celebrazioni includeranno anche il tour europeo Disney100: The Concert, una serie di concerti che ripercorreranno le musiche più iconiche della storia Disney. Durante l'evento a Milano è stata annunciata, per la prima volta, la data italiana della tournée: il 13 maggio 2023 nell'esclusiva cornice dell'Arena di Verona.

L'esperienza incanterà il pubblico con una performance dal vivo di artisti solisti e dell'Hollywood Sound Orchestra arricchita da scene tratte da leggendari film Disney: Topolino, Cenerentola, Il re leone e Mary Poppins solo per citarne alcuni, lasciando spazio anche agli eroi Disney contemporanei tra cui i personaggi Pixar, Star Wars e i Super Eroi Marvel.

Erano presenti all'evento anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Marco Bocci, Alberto Boubakar Malanchino e Ludovico Tersigni. Madrina della serata l'attrice e cantante Serena Rossi che ha incantato il pubblico con un medley di successi Disney e che ha dichiarato "Disney è parte di me sin da quando ero piccola, per questo motivo è stato davvero un regalo poter essere testimone di questi 100 anni di Magia. Aver prestato la voce ad Anna di Frozen e aver interpretato diverse canzoni Disney è un'emozione unica perché mi consente di guardare il mondo con gli occhi della bambina che sono stata".