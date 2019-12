Disney inarrestabile: batte il suo record al box office con 10 miliardi

Disney ha ufficialmente superato i 10 miliardi di dollari, diventando il primo studio nella storia ad andare oltre la storica cifra ai box office mondiali e i numeri da record sono destinati inevitabilmente a salire grazie all'ultimo capitolo della trilogia di Star Wars.

Lo studio, fino a questo momento, ha conquistato 3.28 miliardi di dollari in Nord America e 6.7 miliardi a livello internazionale, per un totale di 9.997 miliardi che stanno venendo superati in queste ore grazie a Frozen II - Il segreto di Arendelle.

Il record precedente stabilito dalla Disney era di 6.7 miliardi, ottenuto nel 2016.

Gli ultimi mesi sono però stati particolarmente ricchi di soddisfazioni grazie ai record di Avengers: Endgame, della nuova versione de Il Re Leone e appunto Frozen 2.

Il totale non comprende invece i titoli della Fox come Le Mans '66 - La grande sfida e X-Men: Dark Phoenix che porterebbero la cifra a 11.9 miliardi.

Ad agosto la Disney aveva ottenuto un nuovo record con cinque film a superare 1 miliardo di dollari in un solo anno: Avengers: Endgame, Aladdin, Toy Story 4, Il Re Leone e Captain Marvel. A breve il sequel delle avventure di Elsa e Anna dovrebbero diventare il sesto lungometraggio a raggiungere la cifra e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker potrebbe diventare il settimo.