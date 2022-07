Disney+, luglio 2022: le novità in catalogo

Grazie a un accesso esclusivo, il regista candidato all'Oscar® Lawrence Kasdan accompagna gli spettatori in un'avventura dietro le quinte della Industrial Light & Magic , la divisione di Lucasfilm che si occupa di effetti speciali, animazione e produzione virtuale. Il pubblico potrà scoprire cosa ha ispirato alcuni dei più leggendari registi della storia di Hollywood ed esplorare le loro storie dai primi film fino al lavoro per dare vita alla visione di George Lucas. Realizzata da Imagine Documentaries e Lucasfilm, e dai produttori esecutivi Brian Grazer e Ron Howard, la docuserie composta da sei episodi debutterà il 27 luglio in esclusiva su Disney+.

Santa Evita è la storia di un corpo senza tomba e della leggenda che ne è scaturita. Nel 1955, un colpo di stato militare in Argentina rovesciò l'allora presidente Juan Domingo Perón e nascose il corpo di Evita per 16 anni per evitare che diventasse un simbolo contro il regime. Prima della sua morte, Eva era diventata una potente figura politica come moglie del generale Perón, e il suo cadavere senza sepoltura ha ossessionato l'arena politica del Paese per oltre due decenni. La serie originale in streaming dal 26 luglio