Disney +, lancio ufficiale della piattaforma streaming negli USA con centinaia di contenuti

Per Disney+, piattaforma streaming di Disney, è arrivato il giorno del lancio ufficiale in USA, Canada e Paesi Bassi, con un catalogo composto da centinaia di contenuti.

"Il lancio di Disney+ è un momento storico per la nostra azienda e segna una nuova era di innovazione e creatività", ha dichiarato Robert A. Iger, Chairman e Chief Executive Officer di The Walt Disney Company. "Disney+ offre un'eccezionale esperienza di intrattenimento: il nostro archivio di amatissimi film, serie TV e contenuti originali esclusivi di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic." Come parte del lancio, il servizio di streaming ha presentato in anteprima la sua prima serie tv e film originali, tra i quali The Mandalorian, l'epica prima serie live action di Star Wars; Lilli e il vagabondo versione live-action del classico cartone animato del 1955; Noelle, una commedia natalizia interpretata da Anna Kendrick; High School Musical: The Musical - The Series, la nuovissima serie ispirata al film omonimo. La serie di documentari "Il mondo secondo Jeff Goldblum" di National Geographic; "Marvel's Hero Project", che celebra bambini straordinari; "Encore!", prodotto della talentuosa Kristen Bell; "The Imagineering Story", documentario in 6 parti del regista candidato agli Emmy e all'Oscar Leslie Iwerks; la serie di cortometraggi "Pixar IRL" e "Disney Family Sundays;" e la serie di corti animati "SparkShorts" e "Forky Asks A Question" di Pixar Animation Studios. A partire dal 15 novembre, nuovi episodi di queste serie debutteranno ogni venerdì alle 12:01 (Pacific Time).

Disney+ offre agli spettatori di tutte le età una impareggiabile collezione di nuovi contenuti e di classici creati dagli straordinari autori di The Walt Disney Company, visionari che rappresentano quasi un secolo di creatività per Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altri brand. A partire da oggi, gli abbonati di Stati Uniti, Canada e Paesi Bassi (in Italia Disney+ arriverà a marzo) potranno vedere i classici film di animazione di Walt Disney Animation Studios Walt Disney Signature Collection, creati o ispirati dall'immaginario e dall'eredità di Walt Disney, come Biancaneve e i sette nani, La bella e la bestia, Pinocchio, Bambi, Il re leone, Lilly e il Vagabondo, Peter Pan, La Sirenetta, Cenerentola e molti altri.

E ancora: 3 tra i più grandi successi al botteghino di tuti i tempi: Avengers: Endgame, Avatar e Star Wars: Il risveglio della Forza, mentre sarà assente per il momento Avengers: Infinity Wars, 30 stagioni della serie vincitrice di 11 Emmy I Simpson. Altri successi cinematografici dei Marvel Studios come Captain America: Civil War, Guardiani della Galassia, The Avengers e Ant-Man. Migliaia di episodi di serie di Disney Channel e Disney Junior, 18 straordinari successi di Pixar Animation Studios tra i quali Wall-E, Up, Alla ricerca di Nemo, oltre 400 ore di contenuti di National Geographic, tutti e sei i classici film originali di Star Wars insieme ai recenti Star Wars: The Force Awakens e Rogue One: A Star Wars Story, le serie tv Marvel dagli anni '70 ad oggi. Potete consultare qui la lista di tutti i contenuti disponibili su Disney+ al lancio.