Disney+, altri film Marvel in catalogo, ma Avengers: Infinity War manca, ecco perché

Avengers: Infinity War, Josh Brolin nei panni di Thanos in una scena del film

Su Disney+ è possibile vedere 16 dei 23 film Marvel, ma tra quelli mancanti c'è Avengers: Infinity War perché il film, negli USA, è ancora su Netflix e ci resterà fino alla fine del 2020.

La piattaforma streaming della Disney aveva annunciato ieri la lista completa dei film del MCU disponibili il primo giorno, insieme al documentario Expanding the Universe che esplora l'espansione in arrivo con le nuove miniserie - quattro live-action e una d'animazione - che saranno disponibili direttamente su Disney+ a partire dal 2020. Per quanto riguarda i film, il catalogo attuale copre l'intera produzione dal 2008 al 2019, salvo per sette titoli che mancano all'appello per motivi pratici, a causa di precedenti accordi per lo streaming con altre piattaforme o complicazioni a livello di diritti.

Per l'esattezza, sono al momento esclusi i tre lungometraggi di cui la Disney non detiene i diritti di distribuzione, ossia L'incredibile Hulk (Universal), Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home (entrambi Sony). Per le altre assenze c'è di mezzo Netflix: l'accordo tra il gigante dello streaming e la Casa del Topo è scaduto nel 2018, il che fa sì che i film Marvel del 2019 siano già disponibili su Disney+ adesso (mentre quelli dal 2020 in poi arriveranno direttamente sulla piattaforma senza passare per terzi), ma per i film di tutti i brand della Disney usciti tra il 2016 e il 2018 Netflix ha ancora l'esclusività, di una durata di un anno e mezzo, a partire da sette mesi dopo l'uscita nelle sale. Pertanto Thor: Ragnarok arriverà sulla piattaforma entro i primi mesi del 2020, seguito a ruota da Black Panther e Avengers: Infinity War nello stesso anno, mentre Ant-Man and the Wasp, uscito nelle sale americane nel luglio del 2018, arriverà su Disney+ non prima di agosto 2021. In altri paesi la disponibilità dei titoli dipenderà, anch'essa, da precedenti trattative con Netflix e altri servizi.

Ricordiamo che la piattaforma streaming di Disney è disponibile da oggi negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi; in Italia e altri paesi europei Disney+ uscirà il 31 marzo 2020.