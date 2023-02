Disney+ ha perso oltre 2 milioni di abbonati negli ultimi tre mesi del 2022

Nella consueta call finanziaria con gli investitori Bob Iger, CEO della Disney, ha annunciato che Disney+ ha perso 2,4 milioni di abbonati negli ultimi tre mesi del 2022, segnando di fatto il primo declino della piattaforma dalla fine del 2020. I ricavi sono però aumentati grazie agli incassi dei parchi a tema Disney.

Nello specifico, Disney ha avuto un ricavo di 23,51 miliardi (+8%) e un utile per azione rettificato di 99 centesimi per il trimestre conclusosi il 31 dicembre 2022 (primo trimestre dell'anno fiscale 2023). Questo risultato ha battuto le stime del consenso degli analisti di 23,37 miliardi di dollari e 78 centesimi, rispettivamente, secondo Refinitiv.

"Dopo un solido primo trimestre, stiamo intraprendendo una trasformazione significativa che massimizzerà il potenziale dei nostri team creativi di livello mondiale e dei nostri marchi e franchise ineguagliabili. Riteniamo che il lavoro che stiamo facendo per rimodellare la nostra azienda attorno alla creatività, riducendo al contempo le spese, porterà a una crescita sostenuta e alla redditività della nostra attività di streaming, ci posizionerà meglio per affrontare le future perturbazioni e le sfide economiche globali e fornirà valore ai nostri azionisti" ha dichiarato Bob Iger durante la call.

Purtroppo il quadro non è interamente positivo dal momento che Disney sta eliminando 7.000 posti di lavoro, con licenziamenti che interessano il 3,2% della sua forza lavoro globale, nell'ambito di una strategia di riduzione dei costi di 5,5 miliardi di dollari. Ha inoltre annunciato una riorganizzazione dell'azienda in tre segmenti di business principali: Disney Entertainment, guidato dai co-presidenti Dana Walden e Alan Bergman; ESPN, guidato da Jimmy Pitaro; Disney Parks, Experiences and Products, guidato da Josh D'Amaro.