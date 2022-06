Disney+ giugno 2022: le novità in catalogo tra film e serie tv

Su Disney+ giugno 2022 è un mese ricco di novità in catalogo, tra le uscite di questo mese segnaliamo: Rise, il biopic sulla famiglia Antetokounmpo, dedicato a tutti gli amanti della NBA e le sei serie Marvel Television appartenenti al franchise The Defenders Saga.

Giugno 2022 è un mese ricco di novità in catalogo per la piattaforma streaming Disney+: dalla prima stagione di Ms. Marvel che introdurrà il personaggio di Kamala Khan alla terza, ed ultima, stagione della serie Love, Victor alla commedia Fire Island. Segnaliamo, inoltre, la seconda stagione di Only Murders in the Building, la serie con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez.

Serie Tv

Abbott Elementary - stagione 1 - disponibile dall'1 giugno

- stagione 1 - disponibile dall'1 giugno Mixed-Ish - (prime due stagioni complete) - disponibile dall'1 giugno

- (prime due stagioni complete) - disponibile dall'1 giugno Star - stagione 3 - disponibile dall'1 giugno

- stagione 3 - disponibile dall'1 giugno American Dead - stagione 16 - disponibile dall'1 giugno

- stagione 16 - disponibile dall'1 giugno The Orville: New Horizons - stagione 3 - disponibile dal 2 giugno

- stagione 3 - disponibile dal 2 giugno Ms. Marvel - stagione 1 - disponibile dall'8 giugno

- stagione 1 - disponibile dall'8 giugno This is us (prime cinque stagioni) - disponibile dall'8 giugno

(prime cinque stagioni) - disponibile dall'8 giugno Pose (prime due stagioni) - disponibile dall'8 giugno

(prime due stagioni) - disponibile dall'8 giugno Love, Victor - stagione 3 - disponibile dal 15 giugno

- stagione 3 - disponibile dal 15 giugno Snowfall - stagione 5 - disponibile dal 15 giugno

- stagione 5 - disponibile dal 15 giugno When We Rise - miniserie - disponibile dal 15 giugno

- miniserie - disponibile dal 15 giugno Have you see this man? - docuserie - disponibile dal 22 giugno

- docuserie - disponibile dal 22 giugno The Fosters (prime cinque stagioni) - disponibile dal 22 giugno

(prime cinque stagioni) - disponibile dal 22 giugno Griffin - stagione 19 - disponibile dal 22 giugno

- stagione 19 - disponibile dal 22 giugno Only Murders in the Building - stagione 2 - disponibile dal 28 giugno

- stagione 2 - disponibile dal 28 giugno Atlanta - stagione 3 - disponibile dal 29 giugno

- stagione 3 - disponibile dal 29 giugno Baymax - stagione 1 - disponibile dal 29 giugno

- stagione 1 - disponibile dal 29 giugno Daredevil - (serie tv completa) - disponibile dal 29 giugno

- (serie tv completa) - disponibile dal 29 giugno Jessica Jones (serie tv completa) - disponibile dal 29 giugno

(serie tv completa) - disponibile dal 29 giugno Iron Fist (serie tv completa) - disponibile dal 29 giugno

(serie tv completa) - disponibile dal 29 giugno Punisher (serie tv completa) - disponibile dal 29 giugno

(serie tv completa) - disponibile dal 29 giugno Luke Cage (serie tv completa) - disponibile dal 29 giugno

(serie tv completa) - disponibile dal 29 giugno The Defenders (serie tv completa) - disponibile dal 29 giugno

(serie tv completa) - disponibile dal 29 giugno Making History - stagione 1 - disponibile dal 29 giugno

- stagione 1 - disponibile dal 29 giugno Black-Ish - stagione 8 - disponibile dal 29 giugno

- stagione 8 - disponibile dal 29 giugno Good Trouble (prime due stagioni) - disponibile dal 29 giugno

Film