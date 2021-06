Disney+ giugno 2021: le novità in catalogo tra film e serie tv

Su Disney+ giugno 2021 è un mese ricco di novità in catalogo a cui si aggiungono i contenuti del brand Star: dalla seconda stagione di Love, Victor, spin-off del film Tuo, Simon a Luca, l'originale film d'animazione ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana.

Giugno 2021 è un mese ricco di novità in catalogo per la piattaforma streaming Disney+ arricchita dai contenuti del brand Star: da Loki, la serie Marvel con Tom Hiddleston che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame a Star Wars Vintage, una collezione imperdibile per tutti gli appassionati di Guerre Stellari

Serie TV

Genius: Aretha - dal 4 giugno

- dal 4 giugno Summer Camp - (terza stagione) - dal 4 giugno

- (terza stagione) - dal 4 giugno Loki - (prima stagione) - dal 9 giugno

- (prima stagione) - dal 9 giugno Zenimation - (seconda stagione) - dall'11 giugno

- (seconda stagione) - dall'11 giugno La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni - dal 25 giugno

Film

Raya e l'ultimo drago - dal 4 giugno

- dal 4 giugno Di nuovo noi - dal 4 giugno

- dal 4 giugno Luca - dal 18 giugno

Documentario

Wolfang - Lo chef delle stelle - dal 25 giugno

Star Wars Vintage:

Star Wars Vintage: L'Avventura degli Ewoks - dal 18 giugno

- dal 18 giugno Star Wars Vintage: Il Ritorno degli Ewoks - dal 18 giugno

- dal 18 giugno Star Wars Vintage: Clone Wars 2D Micro-Series - dal 18 giugno

- dal 18 giugno Star Wars Vintage: Droids - dal 18 giugno

- dal 18 giugno Star Wars Vintage: Ewoks - dal 18 giugno

- dal 18 giugno Star Wars Vintage: Story of the Faithful Wookiee - dal 18 giugno

Le novità su Star

Serie TV

Emergence - (prima stagione) - dal 4 giugno

- (prima stagione) - dal 4 giugno American Housewife - (quarta stagione) - dal 4 giugno

- (quarta stagione) - dal 4 giugno The Gloaming - dall'11 giugno

- dall'11 giugno The Killing (quattro stagioni) - dall'11 giugno

(quattro stagioni) - dall'11 giugno Solar Opposites (seconda stagione) - dall'11 giugno

(seconda stagione) - dall'11 giugno Love, Victor (seconda stagione) - dal 18 giugno

(seconda stagione) - dal 18 giugno Life in pieces (quattro stagioni) - dal 18 giugno

(quattro stagioni) - dal 18 giugno Pride - (prima stagione) - dal 25 giugno

- (prima stagione) - dal 25 giugno Boris - (tre stagioni) - dal 25 giugno

