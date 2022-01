Disney+ gennaio 2022: le novità in catalogo tra film e serie tv

Su Disney+ gennaio 2022 è un mese ricco di novità in catalogo: tra le nuove uscite di questo mese segnaliamo il film Jojo Rabbit, premio Oscar 2020 per la sceneggiatura non originale, e le tre stagioni di Mayans M.C, lo spin-off di Sons of Anarchy.