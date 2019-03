Disney e Fox: un emozionante video celebra l'acquisizione

Disney ha acquisito 20th Century Fox e un emozionante video dà il benvenuto alle nuove storie ora di proprietà dello studio con un montaggio realizzato sulle note della colonna sonora del film The Greatest Showman in cui si mostrano alcune sequenze di opere cinematografiche e serie tv ora sotto il controllo del colosso dell'intrattenimento.

Il filmato realizzato dal canale YouTube Disney TV Animation News mostra immagini di franchise come Avatar, campioni di incassi come Deadpool e show storici come I Simpson.

Il video, inoltre, ricorda i tanti marchi ora di proprietà della Disney, tra cui ovviamente i conecomic della Marvel e la saga stellare di Star Wars prodotta da Lucasfilm.

Una delle conseguenze più interessanti e attese dell'accordo che è stato ultimato da pochi giorni è il ritorno ai Marvel Studios, di proprietà della Disney, dei diritti di alcuni personaggi come gli X-Men e i Fantastici Quattro che potranno quindi essere in futuro inclusi nei prossimi progetti destinati al piccolo e grande schermo.

Altri franchise, tra cui quello di Avatar, entreranno inoltre nel catalogo a disposizione della Disney che dominerà quindi il mercato che già vede protagonisti marchi come Star Wars, Pixar e, ovviamente, il Marvel Cinematic Universe.

Disney e Fox, l'accordo: tutto quello che c'è da sapere sull'acquisizione