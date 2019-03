Disney, una famiglia inglese cerca Principesse come baby sitter!

Francesco Bellu

Una famiglia inglese ha offerto 53 mila dollari all'anno per un lavoro come baby sitter part-time. Con una clausola: essere vestita da principessa Disney per tutto il tempo! In pratica chi verrà assunto dovrà ogni volta presentarsi come Rapunzel, Variana, Belle o Cenerentola. L'annuncio, decisamente curioso, è stato fatto da una coppia del Regno Unito sul sito Childcare.co.uk, la più grande piattaforma online del Paese in cui poter trovare tate o docenti a domicilio per ogni età.

I genitori, che vivono a Brookmans Park, nell'Hertfordshire, hanno due bimbe gemelle di 5 anni e hanno motivato questa decisione sostenendo che, vedendo questi modelli femminili di donne forti e indipendenti, possano esserne ispirate a seguire principi significativi per il futuro. "Come la maggior parte dei bambini di 5 anni, le nostre ragazze sono ossessionate dalla Disney e riteniamo che questo sia il modo migliore per comunicar loro alcuni valori importanti. - Così si legge nell'annuncio - Sappiamo che questa non è una richiesta normale per tate, tuttavia pensiamo che possa essere un ottimo modo per insegnare alle nostre ragazze cose come la determinazione, l'empatia, il coraggio e l'ambizione proprie di modelli femminili forti e riconoscibili come la Principessa Tiana, la Principessa Anna, Belle o Cenerentola. Stiamo perciò cercando qualcuno che possa impegnarsi in uno di questi personaggi e crei un'atmosfera davvero divertente nella nostra casa, ma allo stesso tempo non deve avere timore di metterle in riga quando serve, se ad esempio si comportano male. A volte possono essere delle piccole pesti".

Ovviamente la nuova tata deve essere appassionata di queste figure in maniera tale da poter condividere i tanti momenti della giornata con le bambine. Il programma, per quattro giorni la settimana, prevede: prendere le piccole da scuola e organizzare tutta una serie di attività legate al mondo Disney: arti e mestieri, canto, giochi. Dovrà poi cucinare la cena e, a volte, anche metterle a letto. Oltre allo stipendio, i genitori copriranno le spese per i costumi. "Pensiamo che sia una grande opportunità per chiunque abbia un po' di creatività e voglia aggiungere un po' di magia alle vite delle nostre ragazze! - così scrivono ancora - Quindi, se ci sono alcune baby-sitter Disney che possono aiutarci, per favore contattateci". Chissà cosa ne penserà l'altrettanto inglese Keira Knightley, che in un'intervista di un po' di tempo fa aveva fatto sapere di aver vietato categoricamente alla figlia la visione di alcuni classici Disney come La sirenetta o Cenerentola.

